США раздумывает о поставках истребителей и систем ПВО Киеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты обсуждают с союзниками по НАТО возможность поставок Киеву истребителей и систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на информацию высокопоставленного представителя Пентагона.

В публикации уточняется, что инициатива рассматривается в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

"Вашингтон и его союзники обсуждают долгосрочные потребности Украины, такие как ПВО, и то, насколько приемлемо будет предоставить Киеву истребители в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - говорится в материале.

Как ранее писал сайт KP.RU, американские журналисты сообщили, что Белый дом, предположительно, уже на этой неделе объявит об очередной поставке вооружений Украине, сумма которой составит около 600 миллионов долларов.

Напомним, председатель комитета по разведке сената США Марк Уорнер подтвердил, что Соединенные Штаты и союзники по НАТО, в том числе Великобритания, помогали Киеву в организации контрнаступления, в том числе, предоставлением разведданных.