Названы страны ЕС, которые не принимают документы на визы от российских туристов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Чехия, а также Дания, Бельгия и Нидерланды теперь не принимают документы на получение виз от российских туристов. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Больше не принимают документы от туристов Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды», - сказано в заявлении.

Отмечается, что некоторые страны продолжают выдавать визы российским гражданам. Так к списку лояльных стран Евросоюза туроператоры отнесли Италию, Испанию, Францию, Грецию, Венгрию и Кипр, которые продолжают принимать документы для оформления виз для туристических поездок. При этом отмечается, что речь идет о национальных визах, не о шенгенской.

АТОР также отметила, что сроки рассмотрения документов сейчас увеличились, и теперь процедура занимает до четырех недель. «Так, консульство Венгрии в Москве в среднем оформляет визу за 15 календарных дней, консульство Греции - за 2,5 недели», - сказано на сайте.