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Общество13 сентября 2022 9:49

Названы страны ЕС, которые не принимают документы на визы от российских туристов

АТОР сообщила, что девять стран Евросоюза не принимают документы на визы от российских туристов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Названы страны ЕС, которые не принимают документы на визы от российских туристов

Названы страны ЕС, которые не принимают документы на визы от российских туристов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Чехия, а также Дания, Бельгия и Нидерланды теперь не принимают документы на получение виз от российских туристов. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Больше не принимают документы от туристов Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды», - сказано в заявлении.

Отмечается, что некоторые страны продолжают выдавать визы российским гражданам. Так к списку лояльных стран Евросоюза туроператоры отнесли Италию, Испанию, Францию, Грецию, Венгрию и Кипр, которые продолжают принимать документы для оформления виз для туристических поездок. При этом отмечается, что речь идет о национальных визах, не о шенгенской.

АТОР также отметила, что сроки рассмотрения документов сейчас увеличились, и теперь процедура занимает до четырех недель. «Так, консульство Венгрии в Москве в среднем оформляет визу за 15 календарных дней, консульство Греции - за 2,5 недели», - сказано на сайте.