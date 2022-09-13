Путин назначил новым послом в Пекине замглавы МИД РФ Игоря Моргулова. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин назначил новым послом в Пекине замглавы МИД РФ Игоря Моргулова. Об этом говорится на официальном сайте правовой информации. Несколько ранее Владимир Путин освободил Моргулова с поста замглавы МИД РФ в связи с переходом на новую должность.

"Освободить Моргулова Игоря Владимировича от должности заместителя министра иностранных дел РФ в связи с переходом на другую работу", - говорится в указе президента.

Предшественником Игоря Моргулова на должности посла в Китае был Андрей Денисов.

Ранее сайт KP.RU писал о перспективах сотрудничества Москвы и Пекина. В числе прочих, Россия планирует увеличить экспорт агропромышленной продукции в Китай. базовом сценарии развития АПК говорится, что в 2024 году экспорт продукции АПК вырастет до 29,5 млрд. долл., а в 2030 - до 41 млрд. долл. В оптимистичном сценарии развития говорится, что к 2024 году экспорт должен вырасти до 30 млрд. долл., а к 2030-му году - до 47,1 млрд долларов. Китай станет одним из главных направлений, куда будет поставляться продукция, наряду с Индией, СНГ и странами Африки.