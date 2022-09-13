На юго-востоке Москвы снесены незаконные торговые павильоны

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Специалисты Госинспекции по недвижимости провели обследование района Выхино-Жулебино на юго-востоке столицы. Рядом с торговым центром на 8-м километре МКАД были обнаружены два стихийных торговых павильона. Они занимали смежные участки, не рассчитанные на их строительство. Как сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров, в одном из строений площадью 210 квадратных метров на двух этажах продавались хозтовары. А в соседней одноэтажке площадью 240 квадратных метров развернулась рыночная торговля. Оба сооружения появились без каких-либо разрешений.

«Объекты не состояли на государственном и техническом учёте и не были оформлены в собственность, - отметил глава ведомства. - Таким образом, были установлены признаки земельно-имущественного нарушения».

На сегодня самострой демонтирован Госинспекцией по недвижимости. Освобожденное пространство привели в порядок.