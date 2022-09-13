Песков рассказал о роли России в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь на вторник, 13 сентября, президент Росси Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с премьером Армении Николом Пашиняном обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня ночью был телефонный разговор с премьер-министром Армении Пашиняном. Обсуждалась ситуация на армяно-азербайджанской границе, эскалация, которая там произошла», - заявил представитель Кремля, отметив, что «в русле состоявшегося разговора сейчас ведется работа на экспертном уровне».

По его словам, роль Москвы в деэскалации напряженности между Ереваном и Баку трудно переоценить, как и роль лично Путина. «Естественно, президент прикладывает все усилия, чтобы способствовать деэскалации напряженности на границе. Эти усилия продолжаются», - добавил он.

Как писал сайт KP.RU, Армения обратилась к России, ОДКБ и ООН с просьбой о помощи в разрешении ситуации. Незадолго до этого Ереван и Баку заявили об обстреле своих территорий на армяно-азербайджанской границе. Две страны заявили о погибших и раненых.