Лидер партии "Новые люди" выступил с громким заявлением в Госдуме РФ Фото: из соцсетей

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев призвал власти РФ разблокировать в стране соцсеть Instagram*. По его мнению, владеющая ресурсом компания Meta* исправилась и больше не позволяет пользователям Instagram публиковать в своих аккаунтах информацию русофобского содержания.

Нечаев отметил, что еще несколько месяцев назад Instagram* начал "хорошо себя вести" и теперь вопрос о блокировке соцсети необходимо пересмотреть.

"То, что Instagram* у нас запрещен, это вызывает вопросы. Вице-президент Meta* еще весной извинился за недопустимые высказывания, которые были в отношении наших российских позиций. И сейчас там ведется модерирование в Instagram*... Может, рассмотреть вопрос о восстановлении Instagram*, раз он начал себя хорошо вести?" - отметил парламентарий, выступая с трибуны Госдумы РФ в ходе первого заседания осенней сессии нижней палаты российского парламента.

Нечаев уточнил, что депутат от "Новых людей", глава думского комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин несколько недель назад уже направил официальный запрос на имя генерального прокурора России Игоря Краснова, в котором попросил руководителя надзорного ведомства рассмотреть вопрос о разблокировке Instagram. Демин считает, что от блокировки соцсети пострадали не только рядовые россияне, но и очень многие представители бизнеса, а также блогеры и творческие личности.

*Instagram заблокирован в РФ, соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России

*Meta признана экстремистской и запрещена на территории России