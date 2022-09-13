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В мире13 сентября 2022 10:34

ОДКБ назвала неприемлемым силовой метод решения конфликта на границе Армении и Азербайджана

Пресс-секретарь организации призвал урегулировать ситуацию на основе трехсторонних договоренностей
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
ОДКБ настаивает на мирном урегулировании конфликта, без применения силы

ОДКБ настаивает на мирном урегулировании конфликта, без применения силы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) считает неприемлемым силовой метод урегулирования конфликта на границе Армении и Азербайджана. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов во вторник, 13 сентября 2022 года.

По его словам, ситуацию необходимо разрешить мирным путем, на основе трехсторонних договоренностей Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Зайнетдинов также от имени ОДКБ выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления военным, получившим ранение.

Напомним, версии произошедшего Баку и Еревана расходятся. Так, Азербайджан настаивает, что именно Армения начала перестрелку на границе государств, в то время как Ереван обвиняет азербайджанских военных в атаке с использованием артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.