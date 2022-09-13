ОДКБ настаивает на мирном урегулировании конфликта, без применения силы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) считает неприемлемым силовой метод урегулирования конфликта на границе Армении и Азербайджана. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов во вторник, 13 сентября 2022 года.

По его словам, ситуацию необходимо разрешить мирным путем, на основе трехсторонних договоренностей Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Зайнетдинов также от имени ОДКБ выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления военным, получившим ранение.

Напомним, версии произошедшего Баку и Еревана расходятся. Так, Азербайджан настаивает, что именно Армения начала перестрелку на границе государств, в то время как Ереван обвиняет азербайджанских военных в атаке с использованием артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.