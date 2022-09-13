ВОЗ рассказала о подверженности женщин затяжному течению коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Женщины в два больше подвержены затяжному течению коронавируса, чем мужчины. К такому выводу по результатам исследования пришли ученые Института измерения показателей и оценки состояния здоровья (IHME) при Вашингтонском университете.

«Более того, риск резко возрастает среди тяжелых случаев COVID-19, требующих госпитализации, причем у каждой третьей женщины и каждого пятого мужчины может развиться затяжная форма COVID», - приводит РИА Новости текст исследования, которое было проведено по заказу Европейского регионального бюро ВОЗ.

Как сообщают исследователи, по меньшей мере 17 миллионов человек в 53 странах мира - участниц Европейского региона ВОЗ смогли испытать симптомы затяжного коронавируса, которые сохранялись не менее трех месяцев. Отмечается, что среднесрочные и долгосрочные последствия коронавирусной инфекции, среди которых названы усталость, одышка и когнитивная дисфункция, появляются у 10-20% заболевших.

Глава Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге заявил о необходимости также изучить проявления затяжного течения коронавируса у вакцинированных и невакцинированных.

«Пока нам еще многое предстоит узнать о длительном COVID, особенно о том, как он проявляется у вакцинированных и невакцинированных групп населения и как он влияет на повторные заражения», - отметил он.