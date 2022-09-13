13 сентября 2022 года состоялась пленарная сессия Европарламента в Страсбурге, где депутаты Европейского парламента большинством голосов поддержали применение срочной процедуры для утверждения второго транша макрофинансовой помощи Украине. Фото: REUTERS

13 сентября 2022 года состоялась пленарная сессия Европарламента в Страсбурге, где депутаты Европейского парламента большинством голосов поддержали применение срочной процедуры для утверждения второго транша макрофинансовой помощи Украине. Трансляция велась на сайте Европарламента. Планируется выделить 5 млрд евров, финальное голосование состоится 15 сентября.

Еврокомиссия 7 сентября решила выделить Украине пяти миллиардов евро макрофинансовой помощи. Это уже второй транш из обещанных Киеву 9 млрд евро. Ранее ЕС выделил 1 млрд.

Новый проекты резолюций принимается в срочном порядке, поэтому рассматривается в приоритете к остальной повестке. Европарламент предполагает, что финансирование пойдет "на удовлетворения растущих потребностей страны (Украины)".

Ранее сайт KP.RU писал, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о заданном представителю Еврокомисии вопросе, как долго Брюссель намеревается продолжать санкционную политику, поскольку Европа ее продолжения "долго не выдержит". По его мнению она серьезно противоречит интересам Европы и влияет на ее финансовое положение.