МИД Турции обвинил Ереван в провокации на границе Армении и Азербайджана Фото: REUTERS

Анкара поддерживает Баку в ситуации с конфликтом на границе Азербайджана и Армении. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во вторник, 13 сентября 2022 года.

"Вчера вечером была совершена провокация, и Азербайджан ответил на нее", - подчеркнул глава турецкого МИД, добавив, что "Турция всегда рядом с Азербайджаном".

По его словам, сторонам необходимо сосредоточиться на определении границ, чтобы добиться полной стабильности и мира в регионе.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с премьером Армении Николом Пашиняном обсудил обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, версии произошедшего Баку и Еревана расходятся. Так, Азербайджан настаивает, что именно Армения начала перестрелку на границе государств, в то время как Ереван обвиняет азербайджанских военных в атаке с использованием артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.