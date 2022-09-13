На похороны королевы Великобритании приедет около 500 высокопоставленных лиц со всего мира Фото: из соцсетей

Правительство Великобритании не стало рассылать приглашения на похороны королевы Елизаветы II представителям России, Белоруссии и Мьянмы. Информацию об этом распространило агентство Пи-эй со ссылкой на источники, знакомые с организацией похорон королевы.

Кем именно было принято такое решение, не уточняется. Таким образом, ни от одной из вышеуказанных стран никаких официальных делегаций на траурных мероприятиях по случаю смерти королевы присутствовать точно не будет.

По данным агентства PA, в общей сложности порядка 500 гостей высокого ранга со всего мира будут присутствовать на прощании с монархом 19 сентября нынешнего года. Известно, что, в частности, на уровне посла в Лондоне на похоронах королевы Елизаветы II будет представлен Иран

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года. На момент смерти ей было 96 лет. Вскоре после кончины Елизаветы II стало известно, что новым британским монархом станет ее сын - принц Чарльз. В новом статусе он будет носить королевский титул и имя Карл III.

Карл III уже успел выступить с первым большим телеобращением к жителям Соединенного Королевства. В нем король сообщил, что продолжит начинания своей матери. По словам Карла III, роль и место монархии в британском обществе точно не изменятся (он пообещал, что сделает для этого все от себя зависящее).