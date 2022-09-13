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Политика13 сентября 2022 11:02

Добровольно получивших паспорт России украинцев будут судить за госизмену

В офисе Зеленского предупредили украинцев об осуждении за госизмену при получении российского паспорта
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Добровольно получивших паспорт России украинцев будут судить за госизмену

Добровольно получивших паспорт России украинцев будут судить за госизмену

Фото: REUTERS

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предупредил об уголовной ответственности по статье о государственной изменен для всех украинцев, которые добровольно получили российские паспорта.

Согласно законодательству Украины, за «коллаборационизм», то есть сотрудничество с врагом против страны в военное время, может грозить штраф в размере до 170 тысяч гривен (около 4,6 тысячи долларов) или тюремное заключение сроком от трех до пяти лет, а за государственную измену грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Арестович отметил, что в данном случае речь идет о тех гражданах, противозаконную деятельность которых установит украинское следствие. По его словам, украинцы, которые получили российские паспорта по вынужденным обстоятельствам, в том числе для получения пенсии, не будут преследоваться уголовно.

«Украина изменилась. Сантиментов к коллаборантам и оккупантам не будет. Приехавшие в Украину тети и дяди, чтобы учить украинских детей любить Россию, сядут», - написал советник главы офиса украинского президента в Telegram.