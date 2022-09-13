Добровольно получивших паспорт России украинцев будут судить за госизмену Фото: REUTERS

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предупредил об уголовной ответственности по статье о государственной изменен для всех украинцев, которые добровольно получили российские паспорта.

Согласно законодательству Украины, за «коллаборационизм», то есть сотрудничество с врагом против страны в военное время, может грозить штраф в размере до 170 тысяч гривен (около 4,6 тысячи долларов) или тюремное заключение сроком от трех до пяти лет, а за государственную измену грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Арестович отметил, что в данном случае речь идет о тех гражданах, противозаконную деятельность которых установит украинское следствие. По его словам, украинцы, которые получили российские паспорта по вынужденным обстоятельствам, в том числе для получения пенсии, не будут преследоваться уголовно.

«Украина изменилась. Сантиментов к коллаборантам и оккупантам не будет. Приехавшие в Украину тети и дяди, чтобы учить украинских детей любить Россию, сядут», - написал советник главы офиса украинского президента в Telegram.