Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Европейский союз призывает Армению и Азербайджан прекратить огонь, отвести военных на прежние позиции и сесть за стол переговоров. Соответствующее заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель во вторник, 13 сентября 2022 года.

"Необходимо остановить боевые действия и вернуться за стол переговоров, - подчеркнул дипломат. - Все силы должны вернуться на позиции, занимаемые до эскалации, необходимо соблюдать прекращение огня".

Боррель добавил, что Евросоюз готов выступить в роли "честного посредника" в переговорах между Баку и Ереваном.

Напомним, версии произошедшего Баку и Еревана расходятся. Так, Азербайджан настаивает, что именно Армения начала перестрелку на границе государств, в то время как Ереван обвиняет азербайджанских военных в атаке с использованием артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.

Как ранее писал сайт KP.RU, эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов ответил на вопрос, кому выгодны обострение армяно-азербайджанских отношений и дальнейшая эскалация конфликта.