Вячеслав Володин призывает применять самые жесткие меры к тем бизнесменам, которые не уважают армию РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин считает, что те заведения общепита, которые отказываются пускать к себе российских военнослужащих, необходимо закрывать.

С таким громким заявлением он выступил в ходе пленарного заседания ГД, комментируя случай с недопуском людей в военной форме в один из популярных московских ресторанов.

"Надо, чтобы подобные поступки наказывались, а учреждения, где так относятся к военнослужащим, были закрыты. Это самое малое. Мы гордимся нашими военнослужащими и сотрудниками правоохранительных органов. Наш долг - защитить их от хамства и подобных появлений. Это самое маленькое, что мы можем для них сделать", - отметил председатель нижней палаты российского парламента. Он не стал уточнять, планирует ли вносить какие-либо подобные инициативы на рассмотрение депутатского корпуса.

С думской трибуны Володин публично напомнил о случае, когда в московский ресторан «Магадан», совладельцем которого является Аркадий Новиков, не пустили лейтенанта ВКС РФ, пришедшего в форме праздновать день рождения своей матери. Военнослужащего попросили "пройти через черный ход".

В итоге в результате разбирательства руководство заведения принесло военнослужащему извинения, а сотрудники охраны, которые не пускали военного в ресторан, были уволены с работы.