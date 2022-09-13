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В мире13 сентября 2022 11:59

Премьер Финляндии считает, что западные санкции должны отразиться на жизни простых россиян

Марин выступила против того, чтобы российские туристы смогли свободно путешествовать по Европе
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Премьер Финляндии считает, что западные санкции должны отразиться на жизни простых россиян

Премьер Финляндии считает, что западные санкции должны отразиться на жизни простых россиян

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает, что западные санкционные ограничения в отношении России должны отразиться на жизни простых россиян.

«Санкции должны отражаться на повседневной жизни простых россиян», - заявила глава финского правительства во вторник, 13 сентября, на пленарной сессии Европарламента.

Кроме того, Марин выступила против того, чтобы российские туристы смогли свободно путешествовать по Европе, в то время как продолжается конфликт на Украине. «По этой причине мы должны ввести строгие ограничения на выдачу виз», - заявила она, назвав оправданной полную приостановку действия соглашения об упрощении визового режима между Европейским союзом и Россией, однако, по ее словам, этого недостаточно.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийяртопо заявил, что в Европейском союз не смогли договориться о запрете на выдачу виз россиянам, указав, что многие страны - члены Евросоюза выступили против такой инициативы, однако договорились о решении приостановить договор по упрощенному визовому режиму. Теперь к российским гражданам будут применены общие правила выдачи виз, среди которых стоимость визы 80 евро, а также увеличение времени рассмотрения запроса.