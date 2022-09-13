Премьер Финляндии считает, что западные санкции должны отразиться на жизни простых россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает, что западные санкционные ограничения в отношении России должны отразиться на жизни простых россиян.

«Санкции должны отражаться на повседневной жизни простых россиян», - заявила глава финского правительства во вторник, 13 сентября, на пленарной сессии Европарламента.

Кроме того, Марин выступила против того, чтобы российские туристы смогли свободно путешествовать по Европе, в то время как продолжается конфликт на Украине. «По этой причине мы должны ввести строгие ограничения на выдачу виз», - заявила она, назвав оправданной полную приостановку действия соглашения об упрощении визового режима между Европейским союзом и Россией, однако, по ее словам, этого недостаточно.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийяртопо заявил, что в Европейском союз не смогли договориться о запрете на выдачу виз россиянам, указав, что многие страны - члены Евросоюза выступили против такой инициативы, однако договорились о решении приостановить договор по упрощенному визовому режиму. Теперь к российским гражданам будут применены общие правила выдачи виз, среди которых стоимость визы 80 евро, а также увеличение времени рассмотрения запроса.