Ограничения, вероятно, станут частью нового пакета санкций Фото: REUTERS

Евросоюз может ограничить поставки газа из России в конце осени 2022 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС. Для этого Запад изучает различные инструменты, чтобы ограничить объемы поставок Голубого топлива. При этом страны, которые серьезно зависят от поставок Российского газа, Европа не будет заставлять вводить ограничения.

"Европейская комиссия работает и изучает различные инструменты, чтобы понять, как ЕС может ограничить объемы поставок российского газа как можно скорее, при этом не заставляя это делать страны, которые все еще сильно зависят от импорта российского газа” - сообщает источник РИА.

По словам собеседника агентства, ограничения импорта газа будут производиться по аналогии с поставками нефти в ЕС. Ограничения, вероятно, станут частью нового пакета санкций, который подготовят к концу осени, когда мощности хранилищ энергоресурсов ЕС достигнут максимума.

Напомним, 5 сентября сайт KP.RU писал о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что Москва может ограничить поставки российской нефти в другие страны только в качестве ответной меры на введение потолка цен. 2 сентября, министры финансов стран «Большой семерки» объявили о планах ввести потолок цен на российскую нефть, для чего они собираются создать «широкую международную коалицию», запретив оказание любых услуг по морской перевозке черного золота из России, если она будет продаваться по цене, выше согласованного «широкой коалицией».