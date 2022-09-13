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В мире13 сентября 2022 12:10

В Германии намерены размещать украинских беженцев в спортзалах

Welt: В Германии собираются размещать украинских беженцев в спортзалах из-за нехватки жилья
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Welt: В Германии собираются размещать украинских беженцев в спортзалах из-за нехватки жилья

Welt: В Германии собираются размещать украинских беженцев в спортзалах из-за нехватки жилья

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ассоциация городов Германии призвала немецкое правительство срочно обсудить с федеральными землями распределение украинских беженцев, указав на массовую нехватку жилья и ресурсов для их размещения, а также заявив, что в качестве места для размещения придется использовать спортзалы. Об этом пишет Die Welt.

Президент Ассоциации, мэр Мюнстера Маркус Леве призвал немецкие власти как можно скорее решить проблему с пропускной способностью федеральных земель, а также вопрос о возмещении расходов. «Все больше и больше федеральных земель позволяют себе блокировать прием украинцев. В результате распределение беженцев больше не работает», - отметил он.

В организации также заявили, что большая часть украинских беженцев вскоре не сможет оставаться в частных домах и должна будут размещаться за счет государства. «В предстоящую зиму ряду городов вновь придется размещать беженцев в гостиницах, спортзалах или других учреждениях», - отмети Леве.

Незадолго до этого власти федеральной земля Северный Рейн-Вестфалия в Германии сообщили, что достигли возможного предела по приему украинских беженцев.