Кулеба заявил, что разочарован отказом Германии поставлять Украине танки и БМП Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что разочарован тем, что Германия не предоставляет Киеву танки Leopard и боевые машины пехоты Marder.

"Разочаровывающие сигналы из Германии, при том как Украине в настоящее время требуются Leopard и Marder... Ни одного рационального аргумента, по какой причине это вооружение не может быть поставлено, только абстрактные страхи и оправдания. Чего опасается Берлин, чего не боится Киев?" - написал Кулеба в соцсетях.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц отмечал, что Берлин не будет предпринимать односторонних действий по вопросу поставок оружия Украине - только вместе с союзниками.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 сентября 2022 года можно прочитать здесь.