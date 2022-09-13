Шольц заявил о гордости за возможность Германии отказаться от российского газа
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о своей гордости за тот факт, что Германия сможет стать независимой от российского газа.
В своей речь в рамках Дня немецких работодателей Шольц указал на то, что в январе следующего года в Германии заработает новый терминал сжиженного природного газа (СПГ).
«Мы размышляли над тем, как стать независимыми от импорта газа из России. Мы посмотрели, откуда еще поступает наш газ - из Норвегии, Нидерландов, - и всех попросили расширить их мощности», - заявил канцлер ФРГ на встрече с немецкими работодателями.
Шольц также отметил, что Германия думала об обеспечении поставок сжиженного газа кораблями на северогерманское побережье, который после по немецкому трубопроводу можно будет закачивать в газохранилища.
Глава немецкого правительства также заявил, что после запуска нового терминала Германия получит возможность импортирования сжиженного природного газа «минимум» в четырех местах, в том числе в портах Вильгельмсхафена, Брюнсбюттеля, а также Штаде и Любмина.
«Кто бы мог подумать, что эта страна сможет добиться такого за короткое время. Я очень горд этим», - подчеркнул он.