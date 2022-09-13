Венгрия призвала НАТО не допустить обострения конфликта с Россией

Глава МИД Венгрии призвал НАТО не допускать эскалации конфликта с Россией Фото: REUTERS

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Североатлантический альянс не должен допустить эскалации конфликта с Москвой, назвав это одной из главных задач.

«Самое главное сейчас - предотвратить эскалацию конфликта», - приводит информационное агентство МТI слова главы внешнеполитического ведомства, сказанные во время выступления во вторник, 13 сентября, на авиабазе ВВС Литвы в Шауляе перед венгерскими летчиками, которые охраняют воздушное пространство стран Балтии.

Сийярто назвал балтийский регион крайне сложным с точки зрения безопасности, призвав военных венгерских ВВС из состава объединенных частей НАТО «действовать с максимальной ответственностью» для того, чтобы не допустить прямого столкновения между альянсом и Россией.

«Вы должны гарантировать нашу безопасность, иногда даже в тесном контакте с российскими ВВС, таким образом, чтобы эта ниточка не порвалась», - заявил министр.