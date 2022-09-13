Боррель и Кулеба обсудили создание тренировочной миссии Евросоюза для ВС Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудил с руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой создание тренировочной миссии Евросоюза для подготовки украинских войск, об этом говорится в сообщении европейской внешнеполитической службы.

"Боррель и Кулеба обсудили поддержку в сумме 2,6 миллиарда евро, которую уже оказывает ЕС через Фонд поддержки мира. Они также обсудили работу над возможной миссией Евросоюза по военному содействию для Украины. Боррель отметил интенсивные усилия, предпринимаемые сейчас для определения технических параметров этой миссии вместе с ВСУ, странами-членами ЕС и партнерами", - отмечается в документе.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 сентября 2022 года можно прочитать здесь.