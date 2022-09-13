Посольство России в Афганистане приостановило выдачу виз и оказание консульских услуг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское посольство в Кабуле временно приостановило выдачу виз и документов, а также было приостановлено предоставление консульских услуг. Об этом сказано в опубликованном во вторник, 13 сентября, сообщении в Telegram-канале диппредставительства, где просят посетителей не приходить в консульский отдел до особого уведомления.

«Посольство России в Афганистане просит до особого уведомления не приходить в консульский отдел. Мы работаем над вариантами выдачи уже принятых документов. Никакие заявления временно не принимаются, консульские услуги не оказываются, новые визы не выдаются», - сказано в заявлении российского диппредставительства в Кабуле.

В российском посольстве отметили, что при возникновении экстренной ситуации российские граждане могут обратиться на телефон срочной консульской поддержки.

Напомним, накануне два сотрудника российского посольства Афганистана погибли при взрыве в Кабул. Как писал сайт KP.RU, взрыв произошел в минувший понедельник, 5 сентября, на улице Дар-уль-Аман недалеко от здания российского диппредставительства. Взрыв совершил террорист - смертник, который устроил подрыв у ворот, когда сотрудник посольства вышел к людям, ждавших в очереди получения визы.