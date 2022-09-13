Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в ходе выступления на стратегической сессии по импортозамещению ПО в отраслях , что не нужно воссоздавать функционал иностранного программного обеспечения (ПО), а проектировать свое с учетом поставок изобретений за рубеж в перспективе. Россия, по его мнению, не должна уступать импортным аналогам.

"Подчеркну, что для нас крайне важно не воссоздать текущий функционал зарубежных программных продуктов, а запустить свои, в полной мере отвечающие нуждам компаний, и при этом они должны быть ориентированы в том числе и на экспорт. Не надо об этом забывать", - сказал Мишустин.

Премьер подчеркнул, что российские разработки должны оставаться конкурентоспособными и через пять-семь лет, "не уступая импортным аналогам", и напомнил о поручении президента обеспечить независимость от иностранного софта и стимулировать спрос на продукцию из России.

"У нас немало талантливых разработчиков. Мы отбираем лучших из них и, конечно, будем им оказывать, что уже и сегодня делаем, максимальную системную поддержку", – заявил премьер-министр.

Ранее сайт KP.RU писал, что Мишустин дал поручение российским ведомствам к 19 декабря текущего года согласовать позицию по цифровым валютам и майнингу, а также определить позицию по использованию криптовалюты в международных расчетах. По его мнению, государство должно регулировать выпуск электронной валюты.