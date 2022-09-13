В Каталонии около 700 тысяч человек вышли на демонстрации с требованием независимости Фото: REUTERS

Сотни тысяч каталонцев вышли на демонстрации, требуя независимости от Испании.

Как передает газета La Vanguardia, сотрудники правоохранительных органов насчитали 150 тысяч участников митинга, в то время как организаторы мероприятия заявляют о 700 тысяч учатников.

Демонстрация приурочена к событиям начала сентября 1714 года, когда Барселона после длительной осады пала, окончательно войдя в состав Испании. Акции под «Давайте снова победим: Независимость» проходила по всему автономному сообществу, а самая масштабная отмечена в Барселоне.

Многие участники акции принесли с собой эстеладу - неофициальный флаг Католонии, который стал символом сторонников независимости области. Демонстранты пришли в черных футболках, символизирующих борьбу. При этом к акции не присоединился каталонский лидер Пере Арагонес.

«Сегодня день, чтобы праздновать и продолжать работать ради воссоединения и прогресса всех каталонцев», - заявил председатель правительства Испании Педро Санчес в Twitter.

Арагонес в свою очередь заявил, что «Каталония снова проголосует, это неизбежно», напомнив о референдуме по вопросу о независимости 2017 года, который Мадрид считал незаконным.