Китайцы поддержали слова Путина о США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели китайского издания "Гуаньча" прокомментировали заявление президента России Владимира Путина о неизбежности процесса дедолларизации в экономике.

"Вот настоящий слуга народа", - написал один из комментаторов.

"Необходимо объединиться, чтобы запустить новую мировую валюту вместо американского доллара", - выразил свое мнение другой пользователь.

“Глобальная дедолларизация, кажется, то, что нам необходимо", - считает другой читатель.

Напомним, еще в 2021-м году замглавы МИД РФ заявил, что курс на дедолларизацию будет продолжен.

Также ранее сайт VRN.KP.RU писал, что глава ВТБ Андрей Костин призвал к дедолларизации российской экономики. Самое мощное оружие США, позволяющее им доминировать и пугать другие страны, – это доллар, и у России нет другого выбора, кроме как идти по пути дедолларизации, пояснял он.