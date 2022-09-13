США развернули на Украине масштабную сеть из биолабораторий, в которых американцы занимались опасными исследованиями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские власти отказались давать какие-либо пояснений в ответ на претензии РФ к работе биолабораторий США на Украине. С таким заявлением выступил заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков.

По его словам, Россия неоднократно и по различным официальным каналам запрашивала у Вашингтона информацию о военно-биологической деятельности США на Украине, однако никаких ответов от американских властей получить не удалось.

"По итогам консультативного совещания констатируем, что подавляющее большинство выдвинутых Россией претензий осталось без должного ответа со стороны США и Украины", - цитирует информагентство ТАСС высокопоставленного российского дипломата.

Рябков допускает, что США намерены продолжать вести военно-биологическую деятельность у российских границ, однако Москва не может и не будет с этим мириться.

Ранее в министерстве обороны России сообщили о том, что военно-биологическую деятельность Соединенных Штатов на Украине курировали компании, близкие к семье президента США Джо Байдена и высокопоставленным функционерам американской Демократической партии. Работа американских биолабораторий на Украине осуществлялась в рамках программ Пентагона США, подчеркивают в российском оборонном ведомстве.