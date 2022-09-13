Психолог Крушинских перечислила фразы, которые нельзя говорить детям

По ее мнению, такие слова, как «молодец», «умница», «ты самый-самый» и подобные поддерживают лишь эго-функцию Фото: Shutterstock

Медицинский психолог «СМ-Клиника» Любовь Крушинских назвала екоторые фразы и слова-установки, произносимые родителями, могут навредить психике ребенка.

По ее мнению, такие слова, как «молодец», «умница», «ты самый-самый» и подобные поддерживают лишь эго-функцию и могут спровоцировать у детей страх свершить ошибку или отказ от принятия уже совершенной ошибки.

В беседе с "Газета.ru" она посоветовала употреблять такие слова, как «у тебя получается», «ты можешь это сделать» — то есть хвалить нужно за старания ребенка что-то сделать или за уже совершенные действия.

Ранее в сентябре семейный психолог Наталья Панфилова предупредила о неприятных последствиях при использовании смартфонов во время уроков. Специалист отметила, что если ребенок во время урока отвлекается на чтение новостей или переписывается в соцсетях, это дает дополнительную нагрузку на голову и негативно влияет на сосредоточенность. Школьник из-за этого может почувствовать сильную усталость в концу дня, а если после уроков запланированы дополнительные занятия, то от переутомления может произойти нервный срыв, передают "Известия".

Как ранее рассказывали специалисты, попытка заставить ребенка учиться является главной ошибкой. Вместо этого надо постараться заинтересовать школьника, ему должно быть интересно учиться, а зависит это от личности учителей и атмосферы в школе, отмечает телеканал «360».