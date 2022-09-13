Николай Патрушев и губернатор Сергей Цивилев осмотрели социальные объекты Кузбасса

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Николай Патрушев в ходе рабочего визита в Кузбасс посетил социальные объекты в Кемерове. Вместе с полномочным представителем Президента РФ в СФО Анатолием Серышевым и губернатором Сергеем Цивилевым секретарь Совбеза РФ посетили спорткомплекс «Кузбасс-Арена» и Президентское кадетское училище в Кемерове. Николай Патрушев подчеркнул, что спортивные объекты региона подходят для проведения не только всероссийских соревнований, но и турниров мирового уровня.

«Кузбасс за последние четыре года стал одной большой стройкой, мы возвели огромное количество уникальных объектов спорта, здравоохранения, образования, - рассказал Сергей Цивилев. - Те объекты, которые мы посещаем сегодня, построены в короткие сроки, при этом со строгим соблюдением всех технологий. Так, «Кузбасс-Арена» станет одной из площадок проведения международного форума «Россия - спортивная держава», а в кадетском училище сейчас обучаются ребята из 27 регионов страны».