В Совфеде рассказали, посетил ли Путин похороны Елизаветы II Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия «переживет» отсутствие приглашения на похороны Елизаветы II и напомнил, что президент Владимир Путин и так не собирался посещать траурное мероприятие.

«В христианстве на похороны не приглашают. Туда приходят те, кто посчитал нужным. Думаю, что наш президент мог бы принять участие в похоронах, если бы ситуация в мире была другая. Но ситуация настолько враждебная и обостренная, что сейчас ездить куда-то за границу нашей делегации не имеет никакого смысла. Мы переживем это. Главное, что мы выразили соболезнования. А вот приглашать или не приглашать — пусть будет на совести британцев", - сказал парламентарий в беседе с "Газета.ru".

Накануне "Известия" рассказывали, что Великобритания не пригласила на похороны королевы Елизаветы II представителей РФ, Белоруссии и Мьянмы. На церемонию прощания с британской королевой, которая состоится 19 сентября, приедут около 500 гостей высокого ранга со всей планеты.

Как рассказывает "Пятый канал", сейчас гроб с телом королевы находится в замке Балморал в Шотландии.11 сентября, его доставят в Эдинбург, где поместят в тронном зале Холирудского дворца. Король и члены королевской семьи примут участие в процессии к Собору Святого Эгидия. где примут участие в службе. Гроб останется в соборе под охраной, где любой житель Шотландии сможет проститься с королевой.

Днем 13 сентября тело королевы перевезут самолетом Королевских военно-воздушных сил из Эдинбурга на авиабазу Нортхолт, откуда гроб доставят в Букингемский дворец. Сопровождать королеву будет старшая дочь Елизаветы II Анна.