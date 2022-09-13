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Политика13 сентября 2022 13:51

В офисе Зеленского сообщили, что Украина сохраняет курс на вступление в НАТО

Об этом рассказал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
В офисе Зеленского сообщили, что Украина сохраняет курс на вступление в НАТО

В офисе Зеленского сообщили, что Украина сохраняет курс на вступление в НАТО

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Украина сохраняет курс на вступление в НАТО, возможное соглашение о гарантиях безопасности не выступает его заменой.

“Соглашение о гарантиях безопасности для Украины не является заменой вступления в НАТО - это способ обеспечения безопасности, пока это вступление не произойдет", - написал Ермак в своем Телеграм-канале.

Напомним, офис Владимира Зеленского сегодня, 13 сентября, опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предложил государства ЕС, США, Британию, Австралию и Турцию.

Ранее доктор политических наук Гусев назвал пять причин, почему Украина не нужна в НАТО.

Также ранее президент России Владимир Путин заявил, что если Украина войдет в НАТО и начнет “возвращать” Крым военным путем, победителей не будет.