Финансовый эксперт Астахова посоветовала вкладывать деньги в юани вместо долларов Фото: Shutterstock

Финансовый эксперт Екатерина Астахова в беседе с "Пятым каналом" посоветовала вкладывать деньги в юани вместо долларов.

"Если мы говорим об альтернативных валютах, то юань в данном случае подходит лучше, чем остальные виды валют, которые начали торговаться на Московской бирже. На сегодня это уже устоявшаяся, свободно конвертируемая валюта, к тому же китайская экономика — одна из сильнейших в мире. Безусловно, свою роль играют и тесные партнерские связи России и Китая", — пояснила эксперт.

При этом Астахова подчеркнула, что не стоит тут же сломя голову бежать в банк и менять рубли на юани. Она указала, что при покупке любой валюты нужно учитывать ее волатильность (изменение цены).

Ксати, по размеру китайская экономика идет нос к носу с американской. По одним расчетам она стоит на втором месте, а по другим - опережает. Остальные страны далеко позади. Более того, в ближайшие годы рост в Китае будет быстрее, чем в США. Китайская экономика хоть и замедляется, но все равно растет темпами, которые недоступны развитым странам - прибавляет по 5 - 7% в год.

Следом растет и курс юаня. За последние пять лет китайская валюта подорожала по отношению к доллару на 8%. Есть большая вероятность, что в следующие пять лет вложения в юани тоже будут более выгодным, чем в доллары и евро. Стоит ли покупать китайскую валюту и как открыть в ней вклад читайте в материале сайта KP.RU