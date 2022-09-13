Нарколог Сиволап заявил, что женский алкоголизм поддается лечению лучше мужского Фото: Shutterstock

Психиатр-нарколог, профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН, доктор медицинских наук Юрий Сиволап заявил, что неизлечимость женского алкоголизма — не более, чем миф, и на самом деле женский алкоголизм поддается лечению лучше мужского.

«Любой алкоголизм плохо лечится. У женщин при этом чаще алкоголизму сопутствуют прочие расстройства: женщины вдвое чаще сталкиваются с депрессиями и в 1,5 раза чаще — с тревожными расстройствами. Такие проблемы отягощают зависимость и препятствуют ее лечению. Однако и многие международные данные, и мой личный опыт говорят о том, что женщины лечатся от алкогольной зависимости успешнее. Это не значит, что для женщин гарантировано стопроцентное излечение. Но если лечить от алкоголизма условного мужчину и условную женщину — у женщины, скорее всего, результат будет получше», — пояснил он в беседе с "Газета.ru".

Кандидат медицинских наук, врач-психиатр, нарколог Игорь Куреков также заявлял, что с точки зрения наркологии алкоголизм не разделяется на мужской и женский. Он также заявил, что нет доказательств того, что у представительниц слабого пола снижена активность желудочного фермента алкогольдегидрогеназа, который расщепляет этанол, передает Life.ru

Кстати, как передает ФАН, главный внештатный психолог минздрава Самарской области Ольга Ковшова посоветовала отказаться от «лечения» осенней апатии алкоголем Алкоголизм выражается на психологическом уровне различными признаками, в числе которых «тоннельное» мышление, резкие перепады настроения, избирательная память, отрицание проблем. Постепенно человек начинает терять интерес к семье, друзьям и близким, воспринимая окружающий мир враждебно, отметила она.