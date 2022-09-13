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Политика13 сентября 2022 14:29

Обозреватель Global Times Вэнь: санкции Запада создадут новую Россию

Ограничения позволят РФ обновиться, полагает обозреватель издания Ван Вэнь
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Обозреватель Global Times Вэнь: санкции Запада создадут новую Россию

Обозреватель Global Times Вэнь: санкции Запада создадут новую Россию

Фото: REUTERS

Санкции стран Запада разрушают иллюзии России по поводу США и Европы и подталкивают страну на сближение с Азией, что позволит ей обновиться, а не убьет ее, написал обозреватель Global Times Ван Вэнь.

Автор рассказал о своем путешествии в Санкт- Петербург, где он прогулялся по крупнейшему торговому центру, чтобы увидеть, сколько европейских и американских брендов покинули российский рынок. Как выяснилось, большая часть осталась, а покупателей в магазине - более чем достаточно.

"Санкции Запада не убьют Россию, а создадут новую, которая откажется от иллюзий о Западе и еще глубже внедрится на Восток, получит новое "я" и пожнет все плоды от совместного роста", - резюмировал Вэнь.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что санкции Запада не смогли сломить ни Иран, ни Венесуэлу, ни Северную Корею, а Россию - тем более не смогут.