Обозреватель Global Times Вэнь: санкции Запада создадут новую Россию Фото: REUTERS

Санкции стран Запада разрушают иллюзии России по поводу США и Европы и подталкивают страну на сближение с Азией, что позволит ей обновиться, а не убьет ее, написал обозреватель Global Times Ван Вэнь.

Автор рассказал о своем путешествии в Санкт- Петербург, где он прогулялся по крупнейшему торговому центру, чтобы увидеть, сколько европейских и американских брендов покинули российский рынок. Как выяснилось, большая часть осталась, а покупателей в магазине - более чем достаточно.

"Санкции Запада не убьют Россию, а создадут новую, которая откажется от иллюзий о Западе и еще глубже внедрится на Восток, получит новое "я" и пожнет все плоды от совместного роста", - резюмировал Вэнь.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что санкции Запада не смогли сломить ни Иран, ни Венесуэлу, ни Северную Корею, а Россию - тем более не смогут.