Названы заболевания, которые преследуют школьников после летнего отдыха Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кандидат медицинских наук, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская заявила, что В школе у детей начинаются проблемы со зрением и осанкой, они становятся более нервозными из-за нового ритма жизни и оценок.

"После летнего отдыха у детей начинается напряженный режим между учебой, дополнительными занятиями, кружками и секциями. Возрастает физическая и психологическая нагрузка на организм. Впереди сезон простудных заболеваний, в детских коллективах вирусы распространяются быстро", - пояснила она в беседе с Lenta.ru

Специалист также напомнила о необходимости регулярных медосмотров.

"Здоровье не постоянная величина, серьезные заболевания могут протекать бессимптомно на ранних стадиях. Поэтому нужно каждый год отправлять ребенка на комплексный медосмотр, даже если нет жалоб. Педиатр поможет составить программу обследования под конкретный возраст школьника", - резюмировала врач.

Ранее испанские социологи из Университета Кастилии-Ла-Манчи заявили, что завтрак вне дома или отказ от приема пищи может вызвать психосоциальные и поведенческие проблемы детей и подростков. Также, как отметили специалисты, частое употребление сыра, ветчины и яиц увеличивает риск появления психологических проблем. Лучше всего кормить детей какао, злаками, йогуртами, молочными продуктами и чаем, передает ФАН.

До этого главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова дала советы по здоровому питанию школьников. По её словам, нельзя пропускать завтраки — нужно соблюдать режим питания и заменить вредные перекусы полезными. Также рекомендуется пить чистую воду вместо пакетированных соков и сладких газированных напитков, передает RT.