Похороны королевы Великобритании Елизаветы II пройдут 19 сентября нынешнего года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские официальные лица не планировали участвовать в похоронах королевы Великобритании Елизаветы II и протокольных мероприятиях в связи с ее смертью из-за плохого состояния отношений Москвы и Лондона. Информацию об этом распространило информагентство ТАСС со ссылокй на посольство РФ в Соединенном Королевстве.

"Ввиду проводимого Лондоном враждебного курса в отношении нашей страны российские официальные лица не планировали участвовать в протокольных мероприятиях, организуемых британским правительством в связи с кончиной королевы Елизаветы II", - отмечают в диппредставительстве.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября нынешнего года в возрасте 96 лет. Смерть Елизаветы наступила в шотландском замке Балморал, принадлежащем британской королевской семье.

После смерти королевы на британский трон взошел новый монарх - король Карл III. Такой статус получил сын Елизаветы принц Чарльз. Он в своем первом телевизионном обращении к жителям Великобритании заявил, что роль монархии в стране точно останется неизменной. По словам Карла III, он приложит все усилия для того, чтобы достойно продолжать дело своей матери.