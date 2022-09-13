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Политика13 сентября 2022 14:52

Представители России не планировали ехать на похороны Елизаветы II

Никто из чиновников и дипломатов РФ в траурных мероприятиях участвовать не будет
Александр КИСЛОВ
Похороны королевы Великобритании Елизаветы II пройдут 19 сентября нынешнего года

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II пройдут 19 сентября нынешнего года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские официальные лица не планировали участвовать в похоронах королевы Великобритании Елизаветы II и протокольных мероприятиях в связи с ее смертью из-за плохого состояния отношений Москвы и Лондона. Информацию об этом распространило информагентство ТАСС со ссылокй на посольство РФ в Соединенном Королевстве.

"Ввиду проводимого Лондоном враждебного курса в отношении нашей страны российские официальные лица не планировали участвовать в протокольных мероприятиях, организуемых британским правительством в связи с кончиной королевы Елизаветы II", - отмечают в диппредставительстве.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября нынешнего года в возрасте 96 лет. Смерть Елизаветы наступила в шотландском замке Балморал, принадлежащем британской королевской семье.

После смерти королевы на британский трон взошел новый монарх - король Карл III. Такой статус получил сын Елизаветы принц Чарльз. Он в своем первом телевизионном обращении к жителям Великобритании заявил, что роль монархии в стране точно останется неизменной. По словам Карла III, он приложит все усилия для того, чтобы достойно продолжать дело своей матери.