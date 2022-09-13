Стали известны детали похорон Елизаветы II Фото: REUTERS

Историк Михаил Питателев заявил, что похороны Елизаветы II были спланированы уже много лет назад. Ими займется похоронное бюро «Левертон и сыновья». Называется это все операция «Лондонский мост».

Первыми с Елизаветой II простятся жители Шотландии. Затем тело королевы самолетом доставят в Вестминстерский дворец в Лондоне, рассказал историк. Там по ней пройдет поминальная служба, и четыре дня с ней смогут прощаться люди.

«Эта стадия называется lying in state. Для чего она нужна. У короля, считается, есть два тела. Тело человека, который занимает должность, и сама королевская должность, данная Богом свыше. Небесное тело как бы сейчас меняет своего хозяина. В королевское небесное тело входит принц Чарльз», — пояснил он в беседе с Lenta.ru

Как отмечает историк, окончательная передачи власти произойдет тогда, когда королевский ювелир заберет скипетр из рук королевы и снимет с нее корону. Это произойдет 19 сентября при захоронении Вестминстерском дворце.

«Все-таки королева Елизавета II самая долгоправящая. Она перегнала Викторию. Она уходит в таком почтенном возрасте. Когда гроб будут опускать в землю, будут объявлены две минуты молчания, вся страна просто встанет, замрет. И в Шотландии в Эдинбургском замке, и в Лондоне в Гайд-парке будет произведено 96 выстрелов из пушек за каждый год ее жизни», —резюмировал он. Казалось, она будет жить вечно. Елизавета вторая находилась на престоле 70 лет. При ней сменилось 15 премьер-министров – от Уинстона Черчилля до Лиз Трасс, которая и объявила о смерти королевы. Как рассказывал ОТР, Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II. Она умерла на 97 году жизни. Траурные мероприятия в Великобритании продлятся 10 дней. А похоронят королеву в мемориальной часовне её отца, короля Георга VI, на территории Виндзорского замка.

На похороны королевы Елизаветы II 19 сентября прибудут около 500 высокопоставленных лиц со всего мира. МИД Великобритании, предчувствуя, что Вестминстерское аббатство будет сильно переполнено, рекомендовало сократить официальные делегации - на траурную церемонию ждут только главу государства с супругом. Многие мировые лидеры - от президента США Джо Байдена и до глав стран-участниц Содружества наций (Канады, Австралии, Новой Зеландии и других) - подтвердили свое участие в траурных мероприятиях. Приглашения не были направлены лишь трем странам - России, Белоруссии и Мьянме. Иран будет представлен на уровне посла, передает RT.