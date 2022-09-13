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Политика13 сентября 2022 15:02

Bloomberg: главе Еврокомиссии придется раскрыть гражданам правду об энергетическом кризисе

Это потребует от европейцев жертв при любом развитии кризиса, отметил обозреватель агентства
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен

Фото: REUTERS

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен следует "четко и ясно" рассказать жителям Евросоюза, что их ожидает тяжелая зима, которая потребует от них жертв при любом развитии энергетического кризиса, заявил журналист Bloomberg Лайонел Лорен.

“Фон дер Ляйен нужно четко и ясно сказать гражданам, что зима потребует жертв, и что потребление энергии придется сократить на десять-пятнадцать процентов. А еще она должна сказать им, что государства - члены Евросоюза предпримут все возможное, чтобы разделить издержки и максимально нарастить поставки из нероссийских источников", - считает Лорен.

Ранее Bloomberg сообщало, что засуха и обмеление рек усугубят энергокризис в Европе. Кризис также усугубляется ситуацией на Украине, отмечало агентство.

Также ранее Новак заявил, что "Газпром" и Россия не виноваты в энергокризисе в Европе. Вице-премьер считает, что МЭА пытается переложить проблемы с "больной головы на здоровую".