Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен следует "четко и ясно" рассказать жителям Евросоюза, что их ожидает тяжелая зима, которая потребует от них жертв при любом развитии энергетического кризиса, заявил журналист Bloomberg Лайонел Лорен.

“Фон дер Ляйен нужно четко и ясно сказать гражданам, что зима потребует жертв, и что потребление энергии придется сократить на десять-пятнадцать процентов. А еще она должна сказать им, что государства - члены Евросоюза предпримут все возможное, чтобы разделить издержки и максимально нарастить поставки из нероссийских источников", - считает Лорен.

Ранее Bloomberg сообщало, что засуха и обмеление рек усугубят энергокризис в Европе. Кризис также усугубляется ситуацией на Украине, отмечало агентство.

Также ранее Новак заявил, что "Газпром" и Россия не виноваты в энергокризисе в Европе. Вице-премьер считает, что МЭА пытается переложить проблемы с "больной головы на здоровую".