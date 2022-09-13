Стоматолог Кхурана посоветовал пациентам ничего не скрывать от зубного врача Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чтобы врач смог поставить правильный диагноз и назначить эффективное лечение, пациенту важно быть честным со специалистом, заявил врач-стоматолог Капил Кхурана.

"Это может быть обусловлено чувством стыда или осуждения, либо же причиной может быть недоверие к специалисту или неудачный прошлый опыт. По разным данным, от 20 до 80 пациентов пациентов врут или замалчивают факты о своей жизни во время беседы с доктором. Эта нечестность может затруднить врачам постановку точных диагнозов и подвергнуть пациента риску назначения лекарств, которые могут иметь побочные эффекты", - пояснил он в беседе с Lenta.ru

Искренность способствует не только эффективному лечению, но и созданию позитивной и доверительной атмосферы между врачом и пациентом, которая побудит последнего не бояться походов к стоматологу, отметил врач.

Ранее челюстно-лицевой хирург, стоматолог-имплантолог, ортопед Илья Коробков дал советы по защите зубной эмали. Он заявил, что после употребления продуктов, потенциально способных окрасить ткани, желательно съесть фрукты или овощи с плотной мякотью нейтрального оттенка, например яблоко или сельдерей, передает RT.

До этого врач-стоматолог, ортопед, хирург-имплантолог Юлиана Романова посоветовала с осторожностью нужно подходить и к выбору ополаскивателей для полости рта. Если в их составе хлоргексидин и триклозан, то они выполняют функцию антисептика. И применять их постоянно нельзя. Не больше двух недель. Если же "увлекаться" ими, то это ведет к изменению флоры полости рта. Хлоргексидин в чистом виде способен вызвать дисбактериоз, как при применении антибиотиков, рассказывает "Российская газета".