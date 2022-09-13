ОДКБ соберется на онлайн-саммит 13 сентября 2022 года из-за боев на границе Армении и Азербайджана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что сегодня, 13 сентября 2022 года, состоится онлайн-саммит Организации Договора о коллективной безопасности в связи с ночными боевыми столкновениями армий Армении и Азербайджана на границе.

Как уточнил Ушаков, саммит запланирован на 18:30 по московскому времени, но время еще согласовывается.

“По запросу армянской стороны сегодня в 18:30, сейчас время досогласовывается,вероятно, состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции. Запрос Армении в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе”, - сообщил Ушаков

Как ранее писал сайт KP.RU, Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня с 8.00 по московскому времени. Об этом сегодня, 13 сентября, со ссылкой на источники написали азербайджанские СМИ.

Ранее Ереван заявил, что военные Азербайджана обстреляли армянскую территорию, применив артиллерию и беспилотники, а также предприняв "действия по продвижению позиций" на некоторых участках.