13 сентября в прямом эфире телеканала Welt министр экономики страны Роберт Хабек заявил, что беспрепятственный рост цен в Германии может спровоцировать в 2023 году рецессию в стране. Фото: REUTERS

13 сентября в прямом эфире телеканала Welt министр экономики страны Роберт Хабек заявил, что беспрепятственный рост цен в Германии может спровоцировать в 2023 году рецессию в стране.

"Если рост цен и инфляция будут беспрепятственно продолжаться, как мы уже видели, то существует риск рецессии в следующем году", - сказал Хабек.

Он также дополнил, что бороться с рецессией можно, это не природное явление, которое нельзя контролировать. Рецессия - это не "гроза, надвигающаяся на население".

"Мы можем предотвратить это. Это будет трудно и непросто. Но рецессия - это не закон природы. Мы должны разработать комплекс мер, должны снизить цены на энергию, укрепить спрос", - пояснил Хабек.

В августе сайт KP.RU писал, ссылаясь на слова вице-канцлера Германии Роберта Хабека, что ФРГ не планирует возвращаться к зависимости от российского газа. Страна будет коренным образом перестраивать свою бизнес-модель, чтобы избежать этой зависимости.