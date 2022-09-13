Берлин не зажжет рождественские гирлянды на главных улицах в 2022 году Фото: Shutterstock

Сенат Берлина сообщил, что в 2022 году рождественские гирлянды на двух главных улицах города не будут зажигаться в целях экономии электроэнергии. Об этом написало немецкое информагентство dpa со ссылкой на сенатора по экономике города Штефана Шварца. Знаменитый бульвар столицы Курфюрстендамм и другая известная берлинская улица Унтер-ден-Линден не будут освещаться в Рождество.

"Мы не можем всерьез говорить кому-либо, что тратим сотни тысяч евро из денег налогоплательщиков на рождественские гирлянды, в то время как всех призывают экономить, и мы составляем пакеты помощи для людей и предприятий, борющихся с ростом цен на электроэнергию", - процитировало агентство слова Шварца.

Сенатор заявляет, что решение не продолжать финансовую поддержку рождественского освещения с 2022 года они приняли ещё в 2020 году. прошлогодние рождественские гирлянды в берлинском районе Шарлоттенбург на Курфюрстендамм обошлись городу в 250 тысяч евро, в районе Митте на бульваре Унтер-ден-Линден - в 160 тысяч евро.

Ранее сайт KP.RU писал, что в августе Германия установила рекорд по стоимости электроэнергии на рынке за единицу. По итогам торгов на Европейской энергетической бирже в Германии цены выросли на 2% до 475 евро (487 долларов) за 1 МВтч, что почти в шесть раз превышает цены прошлого года.