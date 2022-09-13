Европейцам придется продолжать платить за электричество по высоким ценам
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В Еврокомиссии признали, что не видят способа вернуть цены на энергию к уровню, который был до начала российской специальной военной операции на Украине.
С соответствующим заявлением выступил Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.
"Нет способа вернуть цены на энергию к уровню, который был до начала СВО", - цитирует высокопоставленного европейского чиновника информагентство ТАСС.
Цены на электроэнергию в Европе начали резко расти после начала эскалации конфликта на Украине и введения ЕС жестких антироссийских санкций.
Ранее эксперты и аналитики, а также власти ряда государств ЕС начали открыто предупреждать европейцев о том, что в ближайшее время их ждет "крайне суровая и тяжелая зима".
Ожидается, что в случае прекращения поставок российского газа серьезные убытки потерпят и рядовые жители Евросоюза, и европейские бизнесмены. Экономика ЕС с большим трудом переживет предстоящий энергокризис, считают наблюдатели.