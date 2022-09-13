Европейцам придется продолжать платить за электричество по высоким ценам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Еврокомиссии признали, что не видят способа вернуть цены на энергию к уровню, который был до начала российской специальной военной операции на Украине.

С соответствующим заявлением выступил Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

"Нет способа вернуть цены на энергию к уровню, который был до начала СВО", - цитирует высокопоставленного европейского чиновника информагентство ТАСС.

Цены на электроэнергию в Европе начали резко расти после начала эскалации конфликта на Украине и введения ЕС жестких антироссийских санкций.

Ранее эксперты и аналитики, а также власти ряда государств ЕС начали открыто предупреждать европейцев о том, что в ближайшее время их ждет "крайне суровая и тяжелая зима".

Ожидается, что в случае прекращения поставок российского газа серьезные убытки потерпят и рядовые жители Евросоюза, и европейские бизнесмены. Экономика ЕС с большим трудом переживет предстоящий энергокризис, считают наблюдатели.