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Экономика13 сентября 2022 15:57

В Еврокомиссии считают, что цены на электричество не вернутся к уровню, который был до начала СВО

Жителей Европы предупредили о том, что снижения цен на электроэнергию им ждать точно не стоит
Александр КИСЛОВ
Европейцам придется продолжать платить за электричество по высоким ценам

Европейцам придется продолжать платить за электричество по высоким ценам

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Еврокомиссии признали, что не видят способа вернуть цены на энергию к уровню, который был до начала российской специальной военной операции на Украине.

С соответствующим заявлением выступил Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

"Нет способа вернуть цены на энергию к уровню, который был до начала СВО", - цитирует высокопоставленного европейского чиновника информагентство ТАСС.

Цены на электроэнергию в Европе начали резко расти после начала эскалации конфликта на Украине и введения ЕС жестких антироссийских санкций.

Ранее эксперты и аналитики, а также власти ряда государств ЕС начали открыто предупреждать европейцев о том, что в ближайшее время их ждет "крайне суровая и тяжелая зима".

Ожидается, что в случае прекращения поставок российского газа серьезные убытки потерпят и рядовые жители Евросоюза, и европейские бизнесмены. Экономика ЕС с большим трудом переживет предстоящий энергокризис, считают наблюдатели.