Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военная кампания перейдет на другой уровень, если западные страны продолжат безудержную накачку Украины опаснейшими видами вооружений, и тогда Западу не получится отсидеться в своих домах, потому что полыхать будет вокруг них, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Наши заклятые друзья – западные начальники разных калибров, к которым обращено это истерическое воззвание, – должны, наконец, понять одну простую вещь. Она напрямую касается гибридной войны НАТО с РФ. Если эти недоумки продолжат безудержную накачку Киева опаснейшими видами вооружений, то рано или поздно военная кампания перейдет на другой уровень", - отметил политик в своем Телеграм-канале.

Также Медведев добавил, что в таком случае “все заполыхает и вокруг них”.

Кроме этого, он назвал проект гарантий безопасности Киева прологом к Третьей мировой войне.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 сентября 2022 года можно прочитать здесь.