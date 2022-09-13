Мессенджер WhatsApp добавил новую функцию в приложение, с помощью которой некоторые пользователи могут скрывать свой статус "онлайн". Об этом сказано на портале WABetaInfo.

Согласно опубликованной информации, такая возможность появилась в бета-версии мессенджера на платформе Android. Ряд пользователей WhatsApp могут настроить в приложении скрытый режим и выбрать среди пользователей тех, кто сможет видеть статус "онлайн".

Будет ли функция доступна для iOS, а также в приложении для компьютеров, пока неизвестно.

В августе глава корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) Марк Цукерберг объявил, что в WhatsApp добавят три новые функции: функция "тихого" выхода из групповых чатов, блокировка скриншотов и скрытый статус "онлайн".

28 июня 2022 года сайт KP.RU писал, что московский суд оштрафовал мессенджер WhatsApp на 18 млн рублей за повторный отказ локализовать данные российских пользователей в стране. Роскомнадзор обязал зарубежные сервисы локализовать данные российских граждан в России до 1 июля 2021 года, однако на данный момент не все компании выполнили это требование.