Леонид Слуцкий, фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что проект опубликованного Киевом соглашения по безопасности предлагает задокументировать продвижение военной инфраструктуры Запада к границам РФ.

"Проект "Киевского соглашения по безопасности" - это про то, как западным странам продолжить дальше противостояние с Россией на украинском плацдарме... Все его пункты направлены только на дальнейшую эскалацию, а не на разрешение текущей ситуации", - цитирует Слуцкого его пресс-служба.

Кроме этого, он отметил, что проектом, по сути, предлагается задокументировать продвижение военной инфраструктуры западных стран к российским границам, "накачка Украины западным оружием, из которого и далее нацисты будут убивать детей Донбасса и стрелять по русским", а также закрепить давление на Россию при помощи санкций.

Ранее Дмитрий Медведев назвал проект гарантий безопасности Киева прологом к Третьей мировой войне.

Напомним, офис Владимира Зеленского сегодня, 13 сентября, опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предложил государства ЕС, США, Британию, Австралию и Турцию.