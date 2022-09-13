Из-за экономического и энергетического кризиса в Европе жители стран ЕС вскоре потеряют интерес к помощи беженцам с Украины Фото: REUTERS

Власти европейских стран постепенно отказываются помогать украинским беженцам из-за высоких цен на газ и энергетического кризиса. Такое мнение высказал обозреватель британской газеты The Guardian Шон Уокер.

"По мере приближения неопределенной и потенциально дорогостоящей зимы правительства сворачивают программы поддержки украинцев. Все больше и больше беженцев пытаются свести концы с концами", — подчеркнул он. Согласно данным Уокера, государстве Евросоюза они испытывают трудности с доступом к здравоохранению, образованию и жилью. Многим просто отказываются предоставить апартаменты, аргументируя это возросшими тарифами на энергию.

Ранее стало известно, что уже сейчас многие европейцы начали отказываться принимать у себя беженцев с Украины. Причиной такого решения жители стран ЕС называют отказ национальных правительств выделять деньги гражданам, которые приютили у себя украинских беженцев. В частности, именно такой позиции уже придерживается подавляющее число жителей Франции.

Кроме того, европейцы считают, что для начала им нужно будет решить собственные бытовые проблемы в свете надвигающегося энергокризиса, а уже потом начинать думать о помощи кому-то (в том числе и украинским беженцам).