Акционеры Twitter поддержали сделку по продаже компании Илону Маску Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе голосовании по предложению Илона Маска о покупке Twitter за $44 млрд акционеры этой компании сегодня, 13 сентября, поддержали ее продажу.

Ранее об этом стало известно изданию The Wall Street Journal (WSJ) из источников, осведомленных о процессе предварительного сбора голосов акционеров Twitter по поводу сделки. По информации газеты, число тех, кто высказывался за продажу Twitter Илону Маску , существенно превышало число тех, кто сделку не поддерживает. Само голосование прошло сегодня в 20:00 по московскому времени.

За продажу выступили, в частности, несколько крупных акционеров Twitter, в том числе, управляющих индексными фондами, которые контролируют в совокупности 20% акций Twitter.

Ранее Илон Маск расторг сделку по покупке Twitter. Адвокат бизнесмена утверждал, что Twitter не выполнил свои договорные обязательcтва, сообщает сайт KP.RU.