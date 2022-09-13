Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире13 сентября 2022 17:19

Акционеры Twitter поддержали сделку по продаже компании Илону Маску

Об этом стало известно сегодня, 13 сентября 2022 года
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Акционеры Twitter поддержали сделку по продаже компании Илону Маску

Акционеры Twitter поддержали сделку по продаже компании Илону Маску

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе голосовании по предложению Илона Маска о покупке Twitter за $44 млрд акционеры этой компании сегодня, 13 сентября, поддержали ее продажу.

Ранее об этом стало известно изданию The Wall Street Journal (WSJ) из источников, осведомленных о процессе предварительного сбора голосов акционеров Twitter по поводу сделки. По информации газеты, число тех, кто высказывался за продажу Twitter Илону Маску , существенно превышало число тех, кто сделку не поддерживает. Само голосование прошло сегодня в 20:00 по московскому времени.

За продажу выступили, в частности, несколько крупных акционеров Twitter, в том числе, управляющих индексными фондами, которые контролируют в совокупности 20% акций Twitter.

Ранее Илон Маск расторг сделку по покупке Twitter. Адвокат бизнесмена утверждал, что Twitter не выполнил свои договорные обязательcтва, сообщает сайт KP.RU.