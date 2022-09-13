Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что онлайн-саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), созванный по причине обострения на армяно-азербайджанской границе, начался, об этом передает ТАСС.

Напомним, парламент Армении ранее потребовал от Организации Договора о коллективной безопасности принятия неотложных мер из-за ситуации на границе с Азербайджаном, где в ночь на 13 сентября 2022 года произошло обострение вооруженного конфликта.

Кроме этого, Ереван также обратился к Москве с просьбой урегулировать ситуацию на границе Армении с Азербайджаном в рамках ОДКБ.

Как ранее писал сайт KP.RU, Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня с 8.00 по московскому времени. Об этом сегодня, 13 сентября, со ссылкой на источники написали азербайджанские СМИ.

Ранее Ереван заявил, что военные Азербайджана обстреляли армянскую территорию, применив артиллерию и беспилотники, а также предприняв «действия по продвижению позиций» на некоторых участках.