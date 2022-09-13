Внука иллюзиониста Игоря Кио мошенник обманул на 72 тысячи рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Внук известного иллюзиониста Игоря Кио стал жертвой мошенника. Потомка циркача обвел вокруг пальца установщик фильтров для воды

Как сообщает сайт mk.ru, Игорь Ренард-Кио не пошел по стопам дедушки, он трудится продюсером на телевидении. Мужчина заказал у бизнесмена-частника систему очистки воды, стоимость фильтров и оплата работ составили 72 тысячи рублей.

Чтобы не мелочиться, Ренард-Кио полностью оплатил заказ и стал ждать доставку. Но мастер так и не явился, а бесследно испарился вместе с деньгами.

Сначала заказчик требовал вернуть деньги, но получил только 10 тысяч рублей. В итоге пришлось обращаться в суд. В Преображенском суде Москвы продюсер потребовал взыскать с горе-мастера оставшуюся сумму – 62 тысячи рублей и скромную неустойку в 3744 рубля. Он также попросил компенсировать 20 тысяч рублей за оплату адвоката и 2000 рублей за госпошлину.

Суд согласился почти со всеми требованиями пострадавшего, только сумму услуг юриста снизил до 15 тыс.рублей, а компенсацию морального вреда до 500 рублей.