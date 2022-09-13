Путин и Шольц обсудили проблемы морских поставок украинского зерна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин разъяснил канцлеру Германии Олафу Шольцу суть озабоченностей в связи с несбалансированной географией морских поставок зерна с Украины, сообщили сегодня, 13 сентября, в пресс-службе Кремля.

"В процессе обмена мнениями о ходе реализации заключенной 22 июля 2022 года в Стамбуле зерновой сделки Владимир Путин подчеркнул ее пакетный характер, разъяснил суть озабоченностей из-за несбалансированной географией морских поставок украинского зерна, лишь небольшая часть которого поступает в наиболее нуждающиеся государства", - отмечается в сообщении.

Ранее сайт KP.RU писал, что глава Турции Реджеп Эрдоган согласился с Путиным, что поставки зерна с Украины идут не в страны Африки. Турецкий лидер подтвердил намерение обсудить данную тему с президентом России в Самарканде. Как сообщил Эрдоган, Анкара выступает за то, чтобы поставки зерна начались и из России.

Также ранее Путин назвал наглым обманом действия западных стран по зерновой сделке.